L'ex calciatore brasiliano, portato in Italia dalla società viola, stima molto il tecnico gigliato: insieme a De Zerbi lo reputa il migliore per quanto riguarda il gioco che sa dare alle sue squadre

Fiorentina, Verona, Juventus, Genoa, Lazio e Brescia: sono queste le squadre italiane in cui ha giocato il brasiliano Romulo, in un lasso di tempo di quasi dieci anni. Intervenuto in collegamento a Radio Serie A dal suo Paese, l'ex viola ha raccontato: