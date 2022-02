Ex DS Sion: “Cabral grande colpo. Non è una boa o un semplice finalizzatore”

Il dirigente: "La Fiorentina è riuscita a monetizzare per Vlahovic, andando poi a investire su un 23enne di grande spessore come lui"

Marco Degennaro, ex direttore sportivo del Sion oggi dirigente dell'Yverdon, ha detto la sua anche su Arthur Cabral nel corso dell'intervista rilasciata a Il Ticino Online: "Con l'operazione Cabral la Fiorentina ha fatto un grande colpo. È riuscita a monetizzare per Vlahovic, andando poi a investire su un 23enne di grande spessore come lui. Guardando le cifre in ballo sono stati bravissimi".