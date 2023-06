Il calciatore è stato convocato per il torneo dedicato alle selezioni Under 21 dopo la stagione passata al Gorca

Partirà fra una settimana il campionato europeo dedicato alle nazionali Under 21 e le federazioni stanno diramando le convocazioni per il torneo. C'è un po' di Viola anche nella selezione croata, che ha ufficializzato i ragazzi che andranno in Romania e Georgia. Toni Fruk, protagonista di una stagione con qualche acuto al Gorica, figura infatti fra i convocati del CT Skocic.