L'esordio dell'under 17 viola al Viola Park è stato strepitoso. I giovani ragazzi della Fiorentina hanno battuto sonoramente il Lecce per 4-0. In rete per i viola Angiolini, Sandro, Evangelista e per chiudere Arcadipane. Tutto questo sotto gli occhi del presidente Rocco Commisso, presente al Viola Park.