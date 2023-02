eSerie A, girone di andata in archivio: Fiorentina Esports al comando

Al termine del girone d`andata del Gruppo A i viola sono in testa davanti alla Salernitana

Le prime due giornate di gare della eSerie A TIM sono terminate, concludendo di fatto il girone d'andata del Gruppo A. Al comando dopo questa serie di partite c'è la Fiorentina Esports con 13 punti, seguita dalla U.S. Salernitana 1919 eSports a due punti di distanza. Il Player della Fiorentina Marco Spena "Marcothefirst" si è dimostrato da subito in ottima forma, con tre vittorie ottenute nei tre match disputati. La due giorni di gare si è aperta con la vittoria del Sassuolo proprio contro la Fiorentina, col risultato di 3-1, e si è conclusa con il pareggio per 2-2 tra i neroverdi e la Sampdoria.