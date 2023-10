Errare è umano, perseverare diabolico: Italiano, ricordi… Kalinic?

13° giornata di campionato. Al Franchi si sfidano Fiorentina e Empoli per il consueto derby toscano. I viola arrivano alla partita da primi in classifica , con 3 vittorie consecutive alle spalle e 27 punti in classifica dopo sole 12 giornate (media del 2.25 p/p). Paulo Sousa stravolse la formazione . Passò dal suo 3-4-2-1 a un 4-3-3, mettendo in panchina Kalinic, Ilicic e Badelj (i 3 calciatori più in forma) e facendo partire titolari Babacar, Rebic e Mario Suarez . Fine primo tempo, 0-2 per l'Empoli, con gol di Livaja (su assist di Saponara) e Buchel. A inizio ripresa, per recuperare la partita, Paulo Sousa tolse Rebic e Mario Suarez, per far entrare Kalinic e Bernardeschi, creando cosi un 11 spregiudicatissimo. Al 61' la partita era già stata recuperata, grazie alla doppietta del bomber croato , che nel finale colpì una clamorosa traversa, che avrebbe significato rimonta completata.

Italiano, sai cosa fare

Beh, la situazione non è cosi tanto diversa, anzi. A Firenze lunedì arriva l'Empoli. La Fiorentina arriva alla gara da 3° in classifica, a pari merito con la Juventus, con 2 vittorie consecutive alle spalle e con 17 punti in 8 giornate(media del 2,12 p/p). Paulo Sousa all'epoca commise un errore. Sottovalutò la partita, schierando una formazione "B", non si sa se per le fatiche europee o per altro, ma il pareggio in casa con l'Empoli da primo in classifica non venne digerito bene dai tifosi viola, che si sarebbero aspettati finalmente il tanto atteso salto di qualità, passando da una semplice rivelazione a un assoluta certezza del campionato. Italiano, sai cosa fare, per non ripetere il passato e soprattutto per dimostrare a Firenze che questa squadra può sognare davvero in grande.