Ecco un simile del Viola Park. Il mega centro sportivo dello Sparta Praga

Il West Ham nella giornata di oggi svolgerà la propria rifinitura a Praga. E non lo farà in un centro sportivo come gli altri. Ma in quello dello Sparta Praga. La squadra più famosa della capitale ceca. E soprattutto lo farà in un mega centro sportivo, stile Viola Park. Infatti il club nel 2002 ha investito milioni di Euro per questa nuova struttura. Il centro sorge presso lo stadio di Strahov. In totale tutte le strutture, stadio e cs possono arrivare a comprendere 200mila persone. Inoltre i lavori per lo Strahov Training Center sono durati un solo anno. Insomma un vero e proprio gioiello, nel quale si allenano dal 2003, i giovani della squadra, le donne, la seconda squadra e le vecchie glorie. Il centro ha a disposizione 8 campi da gioco