Ecco la data e gli orari delle prime tre gare della Fiorentina in Serie A

La Fiorentina inizierà la Serie A 2024/2025 contro il Parma in Emilia-Romagna per poi giocare le successive due gare al Franchi contro Venezia e Monza. Le date e gli orari delle prime tre gare non erano ancora state comunicate, ma proprio in questi minuti la Lega Serie A ha reso note tutte le informazioni utili per tifosi e appassionati: