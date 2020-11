E se la sorpresa fosse Batistuta?

Tra le curiosità da scoprire nella conferenza stampa (via social) di Cesare Prandelli, c’è anche la composizione del nuovo staff. Oltre ai nomi già noti si insinua una clamorosa suggestione: il ritorno di Batistuta alla Fiorentina come collaboratore tecnico. Giusto un anno fa l’argentino parlò con Prandelli di una collaborazione (LEGGI QUI) che però finora non si è mai concretizzata per mancanza di un incarico da parte del tecnico di Orzinuovi. E l’ipotesi di un tandem Prandelli-Batistuta in viola era già circolata prima dell’arrivo di Iachini (LEGGI QUI), che sia la volta buona? Difficile, perchè non ci sono segnali in tal senso, ma tra poco lo scopriremo.