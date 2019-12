Rialti scrive: “Disastro Montella. Attenzione a Prandelli con Batistuta vice”

“Lecce da urlo. Viola sparita“. Questo il titolo dell’articolo di Alessandro Rialti pubblicato sul Corriere dello Sport. Riportiamo una parte:

Fiorentina in ginocchio, battuta nettamente da un fantastico Lecce. Anzi, la squadra di Liverani giustamente protesta per due calci di rigore negati. Un disastro quello di Montella, al quale tutta la curva dei viola grida: “Sala, salta la panchina”, in mezzo ai fischi. E adesso davvero il tecnico viola sente bruciare la sua panchina. E intorno alla città rimbalza il nome di Prandelli (con Batistuta in funzione di vice) oppure Gattuso. I prossimi giorni saranno decisivi e sarà Commisso a dire l’ultima parola. Il presidente che al Franchi non ha mai visto vincere- Raggelato a fine match, quando ha sentito tutto lo stadio inferocito, avvelenato contro il proprio tecnico. La Fiorentina giustamente perde, un punto nelle ultime quattro gare. Un disastro. Perde partita e pure Ribery, infortunato alla caviglia. Da oggi inizierà il processo ad allenatore e a tutta la squadra.