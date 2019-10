Batistuta ha scelto: farà l’allenatore. E affiancherà da subito un ex viola

Il passato sul campo è indelebile e resta lì, a parlare per sé. Le imprese di Gabriel Omar Batistuta in maglia gigliata resteranno indimenticate per i tifosi fiorentini, mentre la nuova avventura – quella sì – è appena all’inizio e ancora tutta da scrivere. Ne parla questa mattina il Corriere Dello Sport, che dedica uno spazio ai piani futuri del Re Leone, pronto a tornare nel mondo del calcio. Da allenatore, ovviamente. Secondo il quotidiano, infatti, Batistuta ha approfittato della sua presenza a Firenze per una riabilitazione per parlare con l’ex CT della Nazionale Cesare Prandelli, chiedendogli di entrare a far parte del suo staff. L’allenatore avrebbe accettato senza indugi, pronto ad accoglierlo per il suo carisma e per le indiscutibili capacità. Ed eccolo lì, dunque, Batigol: nel prossimo contratto del tecnico ex viola ci sarà anche lui ad affiancarlo, per imparare il mestiere di trainer anche sul campo e non solo sui banchi di Coverciano. Niente ritorno in Fiorentina, dunque, come voleva Commisso, ma rivederlo sul campo sarà forse ancora più suggestivo.