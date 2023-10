È già febbre per Fiorentina-Juve. Biglietti in Fiesole polverizzati

Non è una partita come le altre. Firenze si avvicina all'appuntamento storicamente più atteso: la partita al Franchi contro la Juventus. Il club viola ha messo in vendita da oggi i biglietti per la super sfida dal sapore di Champions con i bianconeri (data e ora) e i tifosi hanno letteralmente preso d'assalto i tagliandi. La Curva Fiesole risulta infatti già praticamente esaurita nella sua totalità e si prepara ad offrire uno spettacolo suggestivo grazie anche ad una coreografia d'eccezione. Manca ancora una manciata di giorni, ma la febbre per la partita con i bianconeri è già bella che iniziata...