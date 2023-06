A poche ore dalla clamorosa esclusione dalla nazionale, Barak non va neanche in panchina al Mapei Stadium

Sono ore molto travagliate per Antonin Barak. Nel pomeriggio è arrivata la notizia della sua clamorosa esclusione dai convocati della Repubblica Ceca, con il Ct che ha rilasciato alcune dichiarazioni forti. Con le distinte ufficiali di Sassuolo-Fiorentina, poi, il centrocampista ceco non risulta nemmeno in panchina, nonostante fosse regolarmente inserito tra i convocati di ieri. La motivazione che filtra dalla Fiorentina è che per Barak si tratterebbe di influenza.