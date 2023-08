È ancora un calcio ‘Pinocchio’ e una Fiorentina più operaia

Nulla di male, il calcio è come la ribollita ognuno la fa a modo suo. Il vero limite è un altro. Nel calcio conta vincere e per vincere bisogna tirare in porta e subire il meno possibile. Quindi il primo obiettivo è fare in modo di liberare i propri attaccanti al tiro, cioè di far arrivare loro la palla quando sono in vantaggio sugli avversari, per consentir loro di avere il tempo di tirare in porta con sicurezza. Il possesso palla è una scelta importante ma non basta, il talento scompiglia i piani degli altri. Inoltre bisogna difendersi con grande attenzione. Ecco purché Italiano spesso preferisce un difensore centrale più svelto (Ranieri) agli altri. Difendersi in questo modo può anche essere un punto debole.