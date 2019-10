E anche Ribery perde la pazienza: spintone al guardalinee. Ora rischia

La sconfitta nel finale e il modo in cui è maturata ha mandato su tutte le furie la Fiorentina. Montella non ha usato mezzi termini nel post partita all’indirizzo dell’arbitro, mentre Franck Ribery se l’è presa con uno dei due assistenti di Guida. Sul terreno di gioco, al fischio finale, il francese si è avvicinato ad un guardalinee protestando in modo veemente e addirittura spingendolo. Ribery aveva già manifestato un certo nervosismo verso Montella al momento della sostituzione, ma ora rischia una lunga squalifica…