Ribery, oltre al danno la beffa: il francese espulso sul campo

Abbiamo raccontato una serata tutt’altro che da incorniciare per Franck Ribery, dalla sostituzione con tanto di nervosismo in panchina – NON AVVERTITO DA MONTELLA – allo spintone all’assistente dell’arbitro. Il francese, secondo quanto risulta dal tabellino di Fiorentina-Lazio sul sito della Lega, risulta espulso dal campo al minuto 97. Una squalifica sicuramente in arrivo, dunque: FR7 a Sassuolo non ci sarà sicuramente, domani il Giudice Sportivo determinerà l’entità dello stop.