Montella non ci sta: “Quattro minuti fermi, perché Guida non è andato al Var? Non lo accetto”

Dopo la sconfitta con strascico polemico contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’allenatore viola, Vincenzo Montella: “Perché non andare a vedere un episodio (quello tra Sottil e Lukaku n.d.r.) che dalla tv è netto, a tre minuti dalla fine? Tra fischiare e non fischiare c’è un mondo, non è la prima volta che ci capita quest’anno, è dura. Non va bene, perché si fa così? In un episodio decisivo è una cosa grave non andarlo a vedere. Il protocollo a cosa serve? Quando non c’era la Var accettavo gli episodi, ora come fai. Abbiamo perso quattro minuti per aspettare il consulto tra Var e arbitro, bastava andarlo a vedere e si sarebbe perso anche meno tempo: non capisco. Abbiamo scommesso che avevo ragione io, adesso che Guida mi paghi il caffè che mi aveva promesso…”

Sulla partita: “Sono orgoglioso per i ragazzi, la Lazio gioca insieme da tanti anni. In termini di occasioni abbiamo avuto di più, nel finale abbiamo sofferto stranamente a livello fisico. Gli episodi potevano girare la partita, ma questa è la prima volta che l’avversario ci è stato superiore nell’arco della partita, avevano qualcosina in più. Ribery? Non ho visto che era arrabbiato, per me era stanco già da un po’. Mi piacciono le reazioni così da parte di un campione, avrà modo e tempo”.