Non ha mai fatto mistero di guardarlo con ammirazione: Dusan Vlahovic è cresciuto con il mito di Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante di cui replicare le mosse sul campo. Per lui, classe 2000, lo svedese è un vero e proprio idolo, di quelli che da piccolo ha imparato ad amare davanti alla televisione. Adesso se lo ritroverà contro, per la prima volta in carriera: sabato sera infatti, arriva il suo Milan al Franchi. E per Dusan non potrà essere una partita come le altre. Forte del posto da titolare conquistato a suon di prestazioni e goal segnati, il giovane serbo vuol dimostrare di essere sulla strada giusta per emulare “il dio” Zlatan. Intanto la Fiorentina si gode la sua giovane sfrontatezza, pronta a blindarlo con un rinnovo a cifre importanti (LEGGI). Il carattere forte sembra non mancargli, fa notare il Corriere dello Sport-Stadio. Particolare che lo accomuna al bomber rossonero, vero e proprio trascinatore in campo, da quando è tornato a Milano.

CUTRONE NON VUOLE STARE A GUARDARE, IL VELENO DELL’EX