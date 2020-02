La sfida degli ex: a Rebic la Fiorentina risponde col veleno di Cutrone

La sfida che attende la Fiorentina, sabato sera, non sarà una gara come le altre per Stefano Pioli e per molti giocatori, ex di turno. È il caso di Patrick Cutrone, vero e proprio prodotto del vivaio rossonero, con il quale ha militato in tutte le categorie giovanili, prima di esordire con Montella in panchina. Patrick è arrivato a gennaio, primo degli acquisti operati da Pradè per risollevare le sorti dell’attacco gigliato. Un investimento importante, come ricorda il Corriere dello Sport-Stadio, una cifra che complessivamente supera i 20 milioni di euro. Dopo un inizio scoppiettante, condito dal goal con l’Atalanta in Coppa, all’esordio dal primo minuto; il classe ’98 è stato superato nelle gerarchie da Vlahovic che, nelle ultime settimane, ha preso su di sé il peso dell’attacco viola. È lo stesso tecnico Iachini, però, a predicare calma, dopo che Cutrone ha vissuto la prima parte di stagione da sostanziale spettatore, nelle file del Wolverhampton. Nelle idee dell’allenatore viola Patrick può essere l’uomo ideale per scombinare le carte col Milan. Spazio a Dusan dal primo minuto dunque, ma con un Cutrone pronto a colpire velenosamente la propria ex squadra. AL FRANCHI CI SARÀ UN ALTRO EX IN MAGLIA ROSSONERA