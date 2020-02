Ag. Vlahovic: “Fiumi di telefonate per Dusan, del rinnovo parleremo molto presto”

Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, ha parlato a Calciomercato.it del suo assistito:

“Tante squadre chiamano per lui, ogni giorno il mio telefono suona sempre, dagli scout ai direttori sportivi tutti sono impazziti per lui. È un profilo veramente interessante, che in Serie A sta dimostrando cose importantissime, nonostante l’età. Dalla Premier e dai principali campionati europei mi arrivano tante telefonate.”

Sull’interesse della Roma, Ristic preferisce glissare, per poi ammettere che parla spesso con il direttore Pradè, il quale ritiene Dusan un calciatore importante per il presente e per il futuro del club. “In questo momento siamo alla Fiorentina, il ragazzo è contento a Firenze e presto parleremo di rinnovo. In che tempi? Presto, davvero. In un mese ci siederemo a tavolino con il club per discutere ufficialmente di un nuovo contratto.”