Duncan: “Qualcuno non si accorgeva di cosa facevo. Firenze mi ha dato tanto”

Cosa è scattato? Il primo anno con Italiano ho sempre giocato, mentre il secondo anno ho fatto un po’ di montagne russe: giocavo e poi venivo sostituito. Ma è giusto così, la squadra aveva trovato una quadratura con quelli in campo che giocavano bene. E’ stato un anno difficile per me, ma per la squadra molto positivo. Da una parte ho lasciato i miei obiettivi personali, mettendo in primis la squadra e quindi ero contento. Quest’anno sono arrivato con un’altra testa e serenità, adesso il lavoro sta pagando. Non è facile mantenere la concentrazione se non trovi lo spazio che ti aspetti. Quando le cose non vanno come ti aspetti, ci sono altri motivi che non ti fanno arrivare alla prestazione che tutti si aspettano. L’importante è dare sempre il massimo quando vieni chiamato in causa. Per un giocatore è vietato mollare e bisogna avere pazienza, poi il tempo ti darà ragione o meno.

Ruolo? I moduli possono essere giusti o sbagliati, dipende da come noi giocatori li interpretiamo. Mezzala e mediano cambia poco, dipende molto dagli avversari. Arthur ci sta dando un altro tipo di gioco, ci detta i tempi delle giocate e forse sta facilitando il nostro lavoro in campo. Centrocampista muscolare? Penso di saper fare quasi tutto, imparando dai miei compagni. Non posso accettare di fare una sola fase, serve anche la qualità in mezzo al campo.

Tiro da fuori? E’ una qualità che va allenata, quest’anno sono tornato a farlo. E’ un aspetto che devo cercare un po’ di più, ma per natura preferisco passare il pallone che tirare.

Gol o assist? Fare gol di testa non mi piace tanto, serve l’assist per Nico Gonzalez. E’ un mostro quando deve saltare. Ha una voglia pazzesca, non cambia atteggiamento in allenamento o in partita. E’ questo che lo rende forte. Quarta? Io non lo vedo neanche, come a Napoli che non mi ero accorto che Lucas aveva preso palo. Quando vede lo spazio si inserisce senza problemi, sta facendo un lavoro straordinario. Speriamo che continui così, vogliamo tutti sul pezzo.

Sei un Leader? Ai giovani cerco sempre di dare consigli, così come cerco di imparare da loro perché vedono il calcio in modo differente. I ragazzi che sono qui stanno facendo un buon lavoro perché sono umili e cercano di imparare da noi. Non è un caso che Kayode sia migliorato così tanto, ma anche Amatucci e Comuzzo stanno facendo lo stesso.

Finire carriera a Firenze: quando un giocatore arriva in una squadra ed ha un rapporto particolare con la città, s’innamora. Non se Fiorentina sarà il mio punto d’arrivo, ma è una città che mi ha dato tantissimo: ho comprato una casa qui a Firenze, nella mia testa anche dopo calcio ho l’intenzione di vivere qua. Ma quello non sta a me, io devo dare il massimo. Sta alla società capire se è opportuno allungare il contratto o meno. Viola Park? A Sassuolo si parlava del centro sportivo e quando l’hanno costruito sono andato via. Sarebbe un peccato andarsene adesso… Ma mio figlio ha iniziato a lavorare con i 2016 ci penserà lui se non ce la farà il papà."

