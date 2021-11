Duncan, niente Ghana: il centrocampista viola viene escluso di nuovo

Per Duncan si tratta della seconda esclusione consecutiva dopo che nella precedente tornata era rimasto fuori per un presunto infortunio (poi smentito dal diretto interessato)

Seconda mancata convocazione con la nazionale del Ghana per Alfred Duncan. Il commissario tecnico Charles Akonnor, infatti, non lo ha inserito nella lista dei 23 giocatori che prenderanno parte ai prossimi impegni validi per le qualificazioni Mondiali.