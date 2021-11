Dragowski si allena sul campo. Visita ‘speciale’ per Galloppa

Difficile ipotizzare un suo recupero per la trasferta di dopodomani in casa della Juventus, ma il recupero del portiere polacco procede a gonfie vele

Buone notizie per Vincenzo Italiano: ormai da qualche giorno Dragowski, indisponibile nelle ultime settimane a causa dell'infortunio rimediato nel finale di gara contro il Napoli, ha ripreso ad allenarsi sul campo. Difficile ipotizzare un suo recupero per la trasferta di dopodomani in casa della Juventus, ma il recupero del portiere polacco procede a gonfie vele.