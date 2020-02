Duncan, buona la prima. Muscoli e cervello al servizio della squadra

Vittoria trionfale per la Fiorentina che in un colpo solo compie un importante balzo in classifica ritrovando la fiducia smarrita. Su tutti spiccano le prestazioni dei gioielli Vlahovic e Chiesa, senza dimenticare il rinato Pol Lirola in versione todocampista. Tuttavia ieri è stata anche la giornata di Alfred Duncan. Il centrocampista ghanese ha rispettato le attese ripagando la fiducia di Iachini.

Tanta corsa e qualità in mezzo al campo, dopo un mese di inattività dovuta ad un guaio muscolare. Prima del match del Ferraris aveva confessato a Sky di essere emozionato per il debutto, e di avere una gran voglia di aiutare la squadra. La sua determinazione si è vista sin da subito, sul terreno di gioco tutto è andato per meglio. Curiosa la sua posizione, l’ex Sassuolo nel primo tempo ha agito da mezzala destra duettando spesso con Lirola, allargandosi spesso in fase offensiva per sfruttare l’ampiezza. Una soluzione tattica studiata che ha permesso di trarre profitto dagli interni a piedi invertiti. Lui e Castrovilli (sulla sinistra), spesso hanno affrontato la difesa avversaria con la possibilità di accentrarsi per tirare in porta o crossare verso l’area di rigore. Una doppia minaccia, nel gergo cestistico, che ha contribuito allo scacco gigliato.

Per riassumere le caratteristiche di Duncan è emblematica un’azione intorno alla mezz’ora. Dopo aver retto, in fase di costruzione, il confronto fisico con 3 doriani, è uscito palla al piede da una selva di avversari. Tanta corsa, sostanza, ma anche qualità tecniche da non sottovalutare. Una marea viola ha affondato la Sampdoria di Ranieri, riducendo il secondo tempo ad una scintillante sfilata di talento. La partita di Duncan è terminata al 26′ della ripresa per scopi precauzionali, lasciando il posto a Benassi. Meglio non rischiare dopo la lunga assenza, la mole fisica richiede tempo per mettersi in moto al 100%. Sabato arriva il Milan dell’ex Pioli e con tutta probabilità avrà un’altra chance per mettersi in mostra.

