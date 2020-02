Alfred Duncan, prima della sfida tra Sampdoria e Fiorentina che lo vedrà tra i protagonisti, ha parlato a Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Le squadre che ci stanno dietro stanno facendo bene, ma noi non ci pensiamo. Dobbiamo fare bene e pensare soltanto al nostro presente. Sono emozionato per la mia prima presenza in maglia viola, spero di dare un grande contributo alla squadra ed al gruppo.