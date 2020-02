Stadio, Commisso vuole una soluzione alternativa a Firenze

Dopo la convincente vittoria di Genova, Rocco Commisso si appresta a tornare negli States. Tuttavia, i piani per lo stadio nuovo proseguono. Come riportato da Repubblica, i suoi tecnici porteranno avanti più strade contemporaneamente per non lasciare nulla di intentato, anche se sarà necessario un rallentamento nei tempi. Bocciata la Mercafir si cerca una soluzione alternativa sul territorio fiorentino, anche se sembra quasi impossibile andare incontro alle esigenze di tutti. Il patron si è convinto inoltre di tre cose: La prima è che gli approfondimenti sui terreni di viale Allende a Campi devono andare avanti con serietà. La seconda è sul bando Mercafir, il mandato dato ai suoi tecnici è quello di formulare un’offerta condizionata, con termini economici e clausole temporali diverse da quelle previste dal Comune. La terza è scandagliare ogni opzione possibile nell’intera area metropolitana, dando seguito all’appello dei giorni scorsi. Ad Aprile si vedranno i frutti di questa grande mole di lavoro.