Duncan: “A Firenze sto benissimo. Sassuolo? Fa effetto, a Squinzi devo tutto”

Sul momento della squadra : "Stiamo vivendo un bel periodo di forma e non vogliamo fermarci. Ogni volta che vinciamo mister Italiano ci offre una cena, dobbiamo continuare a fargli spendere i soldi (ride, ndr). Personalmente mi trovo molto bene con lui, mi ha ripulito la mente. Con chi mi trovo meglio dello spogliatoio? Sicuramente Igor, dalla prima volta in cui l'ho visto ho capito che era una bella persona. Mentalmente è molto forte".

Su come si trova a Firenze: "Benissimo, sono molto felice di abitare in questa città. Ho fatto un passo in avanti nella mia carriera venendo qui. Mi capita spesso di passeggiare in centro con la mia famiglia".