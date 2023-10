Duncan/2: “Aspettiamo Nzola, l’ho rassicurato. Mi sento un po’ toscano”

La gara con l'Empoli: un allenatore cerca sempre di essere umile (Andreazzoli, ndr) e cerca sempre di spronare i calciatori. La partita contro l’Empoli sarà ben diversa da quella di Napoli. Serviranno attenzione e concentrazione perché l’Empoli ci ha sempre messo in difficoltà negli ultimi anni. Anche l'ultima gara in casa loro è stata complicata. Dobbiamo arrivare ben preparati e dare il massimo possibile. Se mi sento toscano? Posso dire di si. Mi trovo in Toscana da quasi 17 anni e mi sono orgoglioso di vivere in questa regione. Ho giocato sia a Livorno che a Firenze, e abito a Pescia. Ho passato più tempo qui che nelle altre parti del Mondo. Addio alla Nazionale? Ci ho messo anni per prendere questa decisione. La mia famiglia ha fatto fatica ad accettare questo fatto, ma penso che un giocatore debba essere sempre rispetto. E quando manca il rispetto, a me non sta bene. Per anni crete situazioni mi facevano stare male e quindi, ho preso questa decisione e mi sento in pace con me stesso. Mi sento tranquillo e nemmeno ci penso. Adesso sto passando il momento più bella della mia vita e penso solo alla Fiorentina. La Champions League? Io non la vedo e non la sento (ndr ride). Posso dire che, in caso di vittoria con l'Empoli, faremmo dei punti importanti. Stare la su è bello e così tutti ci daranno il giusto rispetto. Sappiamo però, che più andiamo avanti e più le partite saranno complicate. Mi sembra abbastanza presto per parlare di Champions League. La masseria nel Salento? Ci sono stato in vacanza e ho visto tantissimi turisti. Molto di più rispetto alla Sardegna. Allora ho deciso di investirci e credo sia una bella scelta. Un compagno in difficoltà che però potrà fare bene? Me stesso (ndr scherza). In questo momento a chi manca qualcosa è Nzola, che deve fare gol. Lui sa che ci servono i suoi gol e di quanto sia decisivo. Anche dopo Frosinone ci ho parlato e l'ho rassicurato. Lo aspettiamo."