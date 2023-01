Ds Shakhtar su Dodô: “Non è il capro espiatorio. Annata anonima non è colpa sua”

Per parlare di Dodô e del suo ambientamento difficoltoso nei suoi primi mesi in maglia viola, Radio Bruno ha intervistato il vice direttore sportivo dello Shakhtar Carlo Nicolini. Ecco le sue parole: "Critiche? Sono esagerate, a parte l'ultima espulsione che è costata la partita alla Fiorentina, non è il primo e l'ultimo giocatore che prende un rosso. Non è stato un acquisto disastroso, basti pensare agli acquisti che ha fatto il Milan che non hanno quasi mai visto il campo. Capisco che Firenze si aspetti molto da lui perché può fare la differenza, ma se vogliamo essere oggettivi è tutta la Fiorentina che sta faticando e non penso che sia Dodò a dover risolvere certe situazioni".

Fiducia e calma

"E' un 'più' se lo metti in una squadra con caratteristiche ben precise - continua Nicolini - se tutta la squadra è sottotono anche chi viene inserito può far fatica ad emergere in questo contesto. Non voglio difenderlo, ma è un giocatore che rende se c'è qualità e organizzazione. Ha sbagliato una partita, anche lui avrà fatto autocritica, ma non può essere il capro espiatorio della stagione. Adattamento difficile? Tutto il contesto squadra è un po' sottotono, la classifica parla chiaro, ma in partite importanti contro avversari quotati come Kvaratskhelia ha fatto vedere chi è. Ha le qualità fisiche e tecniche per emergere, allo Shakthar non aveva finito il suo percorso di crescita ma può completare questo processo alla Fiorentina".