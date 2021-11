DS del Cile e l’infortunio di Pulgar: “Decideremo a ridosso della partita”

Le parole del dirigente della selezione sudamericana sul centrocampista Viola

L'infortunio alla caviglia di Erick Pulgar sembra non preoccupare più di tanto i vertici della Nazionale cilena. Francis Cagigao, DS della selezione, ha parlato proprio della situazione relativa al centrocampista Viola e non ha escluso una sua presenza in Sud America durante la prossima sosta. Le sue parole riportate da redgol.cl: