Le pagelle del giorno dopo: niente voti ma 10 riflessioni su Vlahovic e ACF

La consueta rubrica di Luca Calamai con le valutazioni a tutto campo dopo la partita della Fiorentina vinta ieri contro lo Spezia

Per una volta non le pagelle ma dieci riflessioni su Dusan Vlahovic e la Fiorentina

1) C’è ancora qualcuno che vorrebbe mandare per punizione Vlahovic in tribuna?

2) Visto che la Fiorentina ha la concreta possibilità di conquistare un posto in Europa grazie ai gol di Dusan non è sbagliato pensare di venderlo a gennaio?

3) Un Vlahovic che segna 20-25 reti potrebbe diventare un obiettivo vero delle quattro-cinque società più forti del Mondo che non avrebbero problemi in estate a pagarlo anche 80-90 milioni.

6) E’ giusto non fischiarlo, è normale non applaudirlo. La scelta della curva Fiesole non fa una piega.