Dragowski espulso dalla panchina: stagione finita per il polacco

Arriva una squalifica direttamente dalla panchina per il portiere titolare della Fiorentina

Molte polemiche in occasione del rigore concesso al Napoli: a farne le spese è Bartlomiej Dragowski, troppo veemente nei confronti dell'arbitro Abisso e dunque espulso: per lui niente Crotone, all'ultima di campionato. Giocherà ancora Terracciano, che ha parato il penalty di Insigne senza riuscire ad impedire la ribattuta in rete.