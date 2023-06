Dopo Praga…Montesenario: il fioretto di due tifosi viola

Auto e moto in garage, hanno scelto di andare a piedi per una sorta di "fioretto come buon auspicio per la prossima stagione" - hanno detto i due sostenitori viola under 40. "Siamo partiti da piazza della Signoria - racconta Ranieri - per raggiungere Monte Senario a piedi, facendo oltre 25 chilometri perché sia di buon auspicio per tornare ad alzare un trofeo". Soddisfatti dell'impresa, scattano una foto accanto ad una rigogliosa pianta dai fiori viola. "Ora sì che siamo pronti anche per le maratone". Sorridono mentre arrotolano lo striscione con la speranza che la camminata possa portare i suoi frutti.