Dopo le voci arrivano le conferme. Gattuso vicino alla panchina dell’OL

Le voci nella giornata di ieri avevano cominciato a circolare. Gennaro Gattuso è uno dei nomi usciti per la panchina del Lione. Club storico e vincente in Francia, che però sta vivendo una tremenda crisi. Laurent Blanc non è più l'allenatore del Lione da poche ore. E secondo l'Equipe Gattuso sarebbe in pole position per allenare i francesi. Il suo procuratore Jorge Mendes intrattiene legami con il proprietario del club, John Textor. E proprio per questo l'ipotesi italiana prende quota