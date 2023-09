Dopo 10 anni ecco il Viola Club Puglia

In data 14/09/2023 si è tenuta l’assemblea dei soci dove si sono discussi i temi come da Ordine del Giorno, con successiva cena sociale, dove c’è stata l’occasione per festeggiare i primi 10 anni del nostro Viola Club! Durante l’assemblea è stato anche deliberato il cambio nome del nostro Club a VIOLA CLUB PUGLIA che lo renderà ancora di più punto di riferimento per tutti i tifosi viola del Sud Italia, essendo anche affiliato all’ACCVC Associazione Centro Coordinamento Viola Club di Firenze. Ovunque viola con onore