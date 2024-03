Dodò: “Tutti mi sono stati accanto in questi mesi. I tifosi mi erano mancati”

Oggi è stata una giornata da ricordare per Dodò, tornato dopo l'infortunio al ginocchio. Il brasiliano è parso subito tonico e attivo, e dopo la partita ha parlato in zona mista. Queste le sue impressioni sul ritorno:

"Grandissima emozione per me oggi, mi sono mancati tutti molto. I tifosi in primis, questa è una famiglia per me. Appena sono entrato ho voluto ringraziare tutti, mi sono stati accanto in questi mesi difficili post infortunio. Ovviamente ero cosapevole che la partita fosse diversa dagli allenamenti, ma voglio fare le cose che facevo prima. Siamo ai quarti e grazie all'esperienza dello scorso anno abbiamo imparato dagli errori"