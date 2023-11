Dodo’ rivede il campo, ma Castrovilli? Cosa sappiamo sui due lungodegenti

La Fiorentina ha postato entusiasta le prime timide sgambate del terzino brasiliano Dodo' dopo il brutto infortunio (crociato) patito a Udine a inizio campionato. Nel vedere quelle immagini, viene da chiedersi come stia anche l'altro infortunato di lungo corso in rosa, quel Gaetano Castrovilli che doveva passare al Bournemouth in estate, ma che è stato costretto a rinunciare dalla tenuta insufficiente del suo legamento, operato ad agosto. Ha rinunciato al numero 10 e si è dedicato al programma di recupero.

Il punto

Entrambi, Dodo' e Castrovilli, lavorano come nei piani per riacquisire la condizione migliore. Data la gravità dei rispettivi problemi fisici, la tabella prevede tempi lunghi, sicuramente per rivederli in campo dovremo aspettare l'anno nuovo. Impossibile, per il momento, essere più precisi, dato che dopo il pieno recupero serve una fase di riatletizzazione, che varia a seconda della risposta del fisico dei singoli individui.