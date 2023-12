Dodo’ e Castrovilli, il recupero procede: le ultime sui lungodegenti

Buone notizie per Dodo' e Castrovilli, i lungodegenti della Fiorentina: entrambi si allenano sul campo e svolgono il proprio lavoro in vista del recupero, anche se ancora non si possono tracciare tempistiche precise. Ovvio che si tratta di due recuperi di importanza differente, quello del brasiliano è fondamentale, mentre per pesare quello dell'ex numero 10 bisognerà capire quali saranno i piani sul mercato, dato che ha il contratto in scadenza in estate. Lo riporta Radio Bruno.