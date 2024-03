Cambio di procura per il giovane Filippo Distefano, attaccante della Fiorentina in prestito alla Ternana, che si affida a Pastorello

Importante novità per quanto riguarda Filippo Distefano, giovane attaccante di proprietà della Fiorentina, attualmente in prestito alla Ternana. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il classe 2003 ha appena cambiato la sua procura, passando a Federico Pastorello, procuratore di molti giocatori forti, come lo stesso Arthur.