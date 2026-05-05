L'ex centrocampista del Parma, Dino Baggio, ai canali ufficiali del club ducale, ha ricordato la Coppa Italia vinta contro la Fiorentina il 5 maggio 1999:
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VIOLA NEWS news viola Dino Baggio: “Crespo fece uno dei suoi gol più belli contro la Fiorentina”
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Dino Baggio: “Crespo fece uno dei suoi gol più belli contro la Fiorentina”
Il ricordo dell'ex giocatore del Parma, Dino Baggio, in merito alla Coppa Italia giocata contro la Fiorentina nel 1999
Mi ricordo la finale di Coppa Italia del 1999, che abbiamo vinto. Mi ricordo che abbiamo giocato contro la Fiorentina, una Fiorentina forte, con Batistuta, Rui Costa, ma noi eravamo altrettanto forti. L’andata credo che sia finita in pareggio se non mi sbaglio, ma purtroppo in quella partita presi un cartellino giallo e fui squalificato per la partita di ritorno a Firenze. Poi la vidi da bordocampo, e non dalla tribuna, perché ci era permesso di stare anche lì, e lì al Franchi abbiamo vinto la Coppa Italia e festeggiato. È stato un anno positivo. Il gol di tacco di Crespo penso sia uno dei gol più belli suoi e in generale.
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