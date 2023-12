Dia mercato e infortuni. Il senegalese salta la Coppa D’Africa

Boulaye Dia è chiaramente il pezzo pregiato della Salernitana, e del suo mercato. Walter Sabatini appena tornato a Salerno ha fatto subito capire che l'ex Villarreal andrà pagato caro. La Fiorentina in estate ha seguito il giocatore, ma poi non ha affondato. Intanto Dia non andrà in Coppa D'Africa, infatti l'infortunio rimediato contro il Milan si è rivelato più grave del previsto. Per lui una lesione di media entità al bicipite femorale. Si prevde uno stop di 4-5 settimane