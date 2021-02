Di Marzio: “Sarri? Non so se è il tecnico giusto per ACF. De Zerbi…”

Gianni di Marzio, ex allenatore e dirigente, ha parlato ai microfoni di Lady Radio del contatto tra Sarri e la Fiorentina:

Non so se Sarri sia il tecnico giusto per la Fiorentina perché non so se ha i giocatori adatti al suo gioco. Pista Napoli? Lo rivorrebbero a braccia aperte per ricreare gli entusiasmi sopiti ma il rapporto con De Laurentiis non era idilliaco. Anche Sarri dovrebbe adeguarsi alle metodologie moderne, ad esempio un suo discepolo che si aggiorna sempre è De Zerbi che mi piace, attacca, fraseggia tiene bene la linea, a tre quarti di campo. Gattuso? Esprime un altro tipo di calcio, le sue intenzioni sono quelle di partire dalle retrovie e salire con la difesa ma non gioca come Sarri che ha un gioco più snello e di personalità