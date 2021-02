Ag. Agostinelli: “Squalifica? Cinque giornate sono troppe. Fa piacere che…”

Continua a far rumore la squalifica del giovane della Fiorentina Vittorio Agostinelli, che si è visto rifilare cinque giornate di squalifica dopo la rissa con Karamoko. L’agente del ragazzo, Paolo Paoloni ha parlato ai microfoni di Tuttosport dove ha commentato la pesante sanzione:

Mi fa piacere che nel referto arbitrale non sia stato riportato nulla a proposito di eventuali provocazioni razziste, circostanza che non si è mai verificata durante il parapiglia. Ritengo che le cinque giornate siano eccessive, anche perché Vittorio si può eventualmente accusare solo per lo schiaffo a Karamoko dopo lo sputo in faccia e non per il pugno che non ha mai dato, come si è visto in tv