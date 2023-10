Di Livio: “Champions, perché no? Bonaventura un esempio per i giovani”

"Ora c'è il derby che non è mai da sottovalutare. Devono arrivare i tre punti per dare ancora più slancio a questa Fiorentina. Champions, perché non crederci?"

Redazione VN

L'ex Fiorentina Angelo Di Livio è intervenuto ai microfoni del "Pentasport" di Radio Bruno:

Champions? "Sto vedendo una Fiorentina più matura, rispetto all'anno scorso. La squadra é forte e gioca bene, dunque perché non crederci e provarci? Ora c'è il derby che non è mai da sottovalutare. Devono arrivare i tre punti per dare ancora più slancio, c'è qualche squadra che ancora deve entrare in forma e la Fiorentina ne deve approfittare. Le romane sono un po' in difficoltà, devi arrivare attaccato nella parte finale del campionato e lottare fino alla fine, per approfittare di ogni passo falso".