Di Giorgi (Pd): “Non sosterremo mai progetti che devastano il Franchi”

E’ scontro tra i sostenitori delle ultime novità sul Franchi contenute nel Decreto Semplificazioni e il soprintendente di Firenze, Andrea Pessina, che ha paragonato lo stadio Artemio Franchi niente meno che al Colosseo.

Con un lungo post pubblicato su Facebook, l’onorevole Rosa Maria Di Giorgi, membro dell’Ufficio di Presidenza del PD alla Camera dei Deputati e della Commissione Cultura e Sport della Camera, replica ad Andrea Pessina:

Voglio rassicurare il Soprintendente con cui ho avuto uno scambio di opinioni molto proficuo. Non concordo assolutamente con le recenti dichiarazioni di Matteo Renzi che escludono il ruolo del Ministero dei Beni Culturali. Quando ha firmato il nostro emendamento, presentato dalla senatrice Caterina Biti, chiedendo di esserne il primo firmatario, ha condiviso il nostro testo, su cui lavoravamo da mesi, in solitudine, che semplificava l’iter di approvazione dei progetti sugli #stadi, dando priorità al mantenimento delle funzioni, ossia del gioco del #calcio.

Apprezzo quanto dichiara il sindaco Dario Nardella che ben ha compreso il senso del nostro emendamento. Si dovrà collaborare con la #Soprintendenza e dovranno essere esaminati i progetti in armonia fra le istituzioni preposte, ossia il Comune e la Soprintendenza.

Ora vorremmo vedere i progetti. Vorremmo qualcosa di concreto. Il #Pd in Parlamento e con la Presidenza del Consiglio ha fatto un ottimo lavoro di cui siamo giustamente soddisfatti. Ho letto in questi giorni di un’appropriazione dell’iniziativa da parte di #ItaliaViva e del suo leader, compresi altri autorevoli esponenti fiorentini di quel partito. Così come la #Lega, disinteressata da sempre e poi improvvisamente pronta a rivendicare un successo che solo il lavoro del Pd, paziente e misurato, ha invece consentito di acquisire. Ricordo che la proposta di legge a mia prima firma e di altri 50 deputati del Pd è la base del lavoro che abbiamo portato avanti per mesi fino all’emendamento, scritto da noi Pd, poi ‘rivendicato’ da altri con le consuete “mosse del cavallo” cui siamo abituati.

Serietà ed equilibrio. Questo serve adesso. Ampia collaborazione fra istituzioni per trovare la soluzione per lo stadio Franchi che tutti aspettiamo. La legge certamente cambia lo scenario. I parlamentari e il Governo hanno fatto la loro parte. In questa settimana voteremo il decreto Semplificazioni alla Camera e sarà legge. Adesso fateci vedere i progetti per il Franchi su cui discutere. Concretezza e velocità. Ora non ci sono più scuse.