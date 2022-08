Di Gennaro: “Viola con problemi in mezzo, Lo Celso alzerebbe il livello”

" La Fiorentina ha qualche problema in mezzo al campo, ma stanno cercando qualcuno d'importante. Uno come Lo Celso alzerebbe il livello della squadra. La Fiorentina cambia se parte Milenkovic, se parte cambiano le cose. Lì se va via ne servono due. E' un tassello importante per il gioco di Italiano e deve essere sostituito in maniera adeguata".