VN – Biraghi-Forest, interesse reale. Ma ACF e giocatore hanno idee chiare

Il club neopromosso in Premier segue da vicino il capitano viola

Il neopromosso Nottingham Forest è realmente interessato al capitano della Fiorentina e in queste ore ha avuto un contatto con il suo entourage. Sia il club viola che il difensore, ad ogni modo, hanno le idee chiare.

Biraghi sta bene a Firenze e la Fiorentina non è intenzionata a cederlo, la sensazione quindi è che non solo possa andare avanti il connubio, ma che magari nelle prossime settimane possa arrivare anche un rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024.