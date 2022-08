Lo Monaco: “Rinnovo Milenkovic sinonimo di forza. Quarta non è un top”

"Non è affatto semplice far rinnovare un giovane come Milenkovic , vista la tendenza di questi ultimi anni. Questo è sinonimo di forza da parte della società e significa anche che per il giocatore quella di Firenze sia una piazza importante. Dopo un buon campionato la società si sta muovendo con un certo acume , mettendosi nelle condizioni di migliorare quanto già fatto, quindi ha delle aperture importanti dall'esterno. Italiano ha qualità importanti, ai tempi del Trapani lo avevo quasi bloccato per il mio Catania.

Le altre squadre? La Roma ha fatto un mercato mirato, con giocatori di sostanza e tecnica, e si propone in alto. La Fiorentina si può ripetere in meglio rispetto allo scorso anno, ma c'è l' incognita Jovic , perché la Serie A non è semplice per nessun attaccante. Se il serbo dovesse esplodere allora i viola daranno fastidio a tante squadre.

Lo Celso? Lo stavo prendendo al Catania quando aveva 18 anni, è un giocatore veramente notevole per tecnica e capacità di saltare l'uomo, può fare l'esterno sinistro così come giocare centrale, mi piacerebbe vederlo in Italia. Martinez Quarta è un buon difensore, ma non tra i migliori in Argentina, tra l'altro non è assistito da una buona cifra fisica; da centrale potrebbe giocare nella difesa a tre come braccetto di destra, non in una difesa a quattro. È un giocatore che si trova tranquillamente anche in Italia, non è un top".