Di Gennaro: “Castrovilli nel pieno della maturazione. Adesso c’è da spingere”

L'ex centrocampista viola e attuale opinionista sportivo, Antonio Di Gennaro, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare del momento della Fiorentina e del finale di stagione che l'attende: "Fino al Verona eravamo tutti preoccupati, perché la squadra non reagiva. Italiano ha lavorato bene. Lo scorso anno aveva ribaltato la situazione arrivando in Conference League, mentre quest'anno c'è ancora la possibilità di tornare in Europa. La Coppa Italia è lì, con tutto il rispetto per la Cremonese. Ora c'è da spingere per dare il massimo su tutti i fronti".