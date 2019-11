Di Gennaro: “Barcellona su Milenkovic? I giocatori forti non si vendono. Sul mercato…”

L’ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto a Lady Radio:

Gli attaccanti azzurri si sono migliorati, per questo motivo Mancini si aspetta tanto da Chiesa. Federico non ha il posto garantito. Castrovilli? E’ stato accettato bene dal gruppo, deve scalare posizioni per cercare di andare all’Europeo. Barcellona su Milenkovic? I giocatori forti non si vendono, la società dice questo e io sono d’accordo con lei. Chi prenderei a gennaio? Un centrocampista.